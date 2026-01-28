Fuji Electric Aktie
WKN: 857726 / ISIN: JP3820000002
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Fuji Electric stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Fuji Electric wird am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 143,08 JPY je Aktie gegenüber 139,16 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 3,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 302,52 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 293,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 608,65 JPY, gegenüber 642,69 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 1.194,46 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.123,41 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
