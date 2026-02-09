Ausblick: FUJI OIL gewährt Anlegern Blick in die Bücher

FUJI OIL veröffentlicht am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 82,12 JPY. Im Vorjahresquartal waren -49,290 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll FUJI OIL 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 202,55 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte FUJI OIL 175,93 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 268,85 JPY im Vergleich zu 25,95 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 777,25 Milliarden JPY, gegenüber 671,21 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at