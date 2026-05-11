FUJI OIL HOLDINGS Aktie
WKN: 863882 / ISIN: JP3816400000
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: FUJI OIL präsentiert Quartalsergebnisse
FUJI OIL präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 9,58 JPY aus. Im letzten Jahr hatte FUJI OIL einen Gewinn von 63,52 JPY je Aktie eingefahren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 192,22 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 7,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,32 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 224,42 JPY je Aktie, gegenüber 25,95 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 763,18 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 671,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FUJI OIL HOLDINGS INC.
|
07:01
|Ausblick: FUJI OIL präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: FUJI OIL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: FUJI OIL gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: FUJI OIL präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)