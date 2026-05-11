FUJI OIL HOLDINGS Aktie

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WKN: 863882 / ISIN: JP3816400000

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: FUJI OIL präsentiert Quartalsergebnisse

FUJI OIL präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 9,58 JPY aus. Im letzten Jahr hatte FUJI OIL einen Gewinn von 63,52 JPY je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 192,22 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 7,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,32 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 224,42 JPY je Aktie, gegenüber 25,95 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 763,18 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 671,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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