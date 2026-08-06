FUJI OIL HOLDINGS Aktie
WKN: 863882 / ISIN: JP3816400000
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: FUJI OIL stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
FUJI OIL wird am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 32,56 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 37,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,96 Prozent auf 178,28 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 181,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 275,80 JPY, gegenüber 129,60 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 764,19 Milliarden JPY im Vergleich zu 772,29 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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