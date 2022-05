Ausblick: FUJI OIL verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FUJI OIL lässt sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FUJI OIL die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 24,80 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 11,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 27,90 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,59 Prozent auf 107,72 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 130,64 JPY im Vergleich zu 128,14 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 427,64 Milliarden JPY, gegenüber 364,78 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

