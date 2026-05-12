Ausblick: Fuji Seal legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fuji Seal wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 144,61 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 52,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,46 Prozent auf 54,66 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fuji Seal noch 53,87 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 340,66 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 224,93 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 215,74 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 212,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at