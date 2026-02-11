Fuji Seal Aktie

Fuji Seal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917072 / ISIN: JP3813800004

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fuji Seal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fuji Seal wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 61,81 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fuji Seal ein EPS von 67,74 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 55,32 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 53,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 344,44 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 224,93 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 220,68 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 212,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Fuji Seal 3 095,00 -7,75% Fuji Seal

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

