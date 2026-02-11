Fuji Seal Aktie
WKN: 917072 / ISIN: JP3813800004
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Fuji Seal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Fuji Seal wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 61,81 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fuji Seal ein EPS von 67,74 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 55,32 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 53,24 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 344,44 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 224,93 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 220,68 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 212,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fuji Seal
|
11.02.26
|Ausblick: Fuji Seal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Fuji Seal zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Fuji Seal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Fuji Seal legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Fuji Seal
Aktien in diesem Artikel
|Fuji Seal
|3 095,00
|-7,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.