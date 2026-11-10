Fuji Seal Aktie

Fuji Seal ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917072 / ISIN: JP3813800004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Fuji Seal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fuji Seal wird am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 71,16 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fuji Seal noch ein Gewinn pro Aktie von 90,32 JPY in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 57,75 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54,39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 313,78 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 387,43 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 232,91 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 217,75 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fuji Seal

mehr Nachrichten

Analysen zu Fuji Seal

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fuji Seal 3 450,00 1,32% Fuji Seal

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen folgen positiven US-Vorgaben
Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag stärker. Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen