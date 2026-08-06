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WKN: 859317 / ISIN: JP3811000003

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Fujikura legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fujikura wird sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 37,63 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 18,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Fujikura nach den Prognosen von 7 Analysten 343,87 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 28,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 267,91 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 146,01 JPY, gegenüber 94,93 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 1.494,13 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.182,36 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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