Fujikura Aktie

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WKN: 859317 / ISIN: JP3811000003

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Fujikura öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fujikura wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 30,45 JPY gegenüber 19,35 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,55 Prozent auf 299,37 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 268,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

15 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 92,24 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 55,05 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1.156,29 Milliarden JPY, gegenüber 979,38 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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