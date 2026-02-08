Fujikura Aktie
WKN: 859317 / ISIN: JP3811000003
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Fujikura veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Fujikura wird sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 143,67 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fujikura ein EPS von 110,03 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Fujikura nach den Prognosen von 8 Analysten 300,02 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 263,45 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 522,72 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 330,32 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.152,53 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 979,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fujikura Ltd.
|
07:01
|Ausblick: Fujikura veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: Fujikura legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Fujikura präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Fujikura verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Fujikura Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Fujikura Ltd.
|123,50
|8,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.