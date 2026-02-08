Fujikura Aktie

Fujikura

WKN: 859317 / ISIN: JP3811000003

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fujikura veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fujikura wird sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 143,67 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fujikura ein EPS von 110,03 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Fujikura nach den Prognosen von 8 Analysten 300,02 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 263,45 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 522,72 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 330,32 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.152,53 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 979,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

