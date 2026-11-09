Ausblick: Fujikura zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fujikura präsentiert am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 48,43 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 123,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fujikura 21,64 JPY je Aktie vermeldete.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 45,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 291,09 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 423,81 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 206,40 JPY aus. Im Vorjahr waren 94,93 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 1.784,33 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.182,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net