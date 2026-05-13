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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: FUJIMI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FUJIMI wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass FUJIMI für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 34,83 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 29,16 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll FUJIMI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 18,14 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,44 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 139,94 JPY, gegenüber 127,10 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 69,65 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 62,50 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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