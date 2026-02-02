FUJIMI Aktie

FUJIMI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895231 / ISIN: JP3820900003

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: FUJIMI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FUJIMI wird am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 37,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 39,03 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll FUJIMI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 17,50 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 131,82 JPY je Aktie, gegenüber 127,10 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 68,66 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 62,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

