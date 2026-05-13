Fujita Kanko Aktie

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WKN: 869100 / ISIN: JP3816800001

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Fujita Kanko gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fujita Kanko wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 128,50 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Fujita Kanko einen Gewinn von 26,81 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Fujita Kanko nach der Prognose von 1 Analyst 19,35 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,77 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 203,60 JPY, gegenüber 154,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 84,50 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 82,00 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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