Ausblick: Fujita Kanko legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fujita Kanko wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 21,40 JPY gegenüber 20,10 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Fujita Kanko 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 19,32 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fujita Kanko 18,69 Milliarden JPY umsetzen können.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 216,95 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 154,19 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 84,75 Milliarden JPY, gegenüber 82,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net