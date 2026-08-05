Fujita Kanko Aktie

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WKN: 869100 / ISIN: JP3816800001

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Fujita Kanko präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fujita Kanko lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 32,60 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fujita Kanko noch 47,91 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Fujita Kanko mit einem Umsatz von insgesamt 21,13 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent verringert.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 206,10 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 154,19 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 84,45 Milliarden JPY, gegenüber 82,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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