Ausblick: FUJITSU öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FUJITSU wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,103 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte FUJITSU 0,670 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FUJITSU in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,69 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,69 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,00 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 23,25 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at