Ausblick: Fujitsu stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fujitsu wird am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 40,50 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fujitsu ein EPS von 28,76 JPY je Aktie vermeldet.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 864,50 Milliarden JPY gegenüber 924,76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,52 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 235,82 JPY aus. Im Vorjahr waren 120,93 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 3.533,06 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.550,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at