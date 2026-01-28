FUJITSU Aktie
WKN: 915946 / ISIN: US3595903044
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: FUJITSU stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
FUJITSU wird am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,257 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,26 Prozent erhöht. Damals waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 9,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,51 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,07 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD im Vergleich zu 0,790 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 22,59 Milliarden USD, gegenüber 23,29 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FUJITSU LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs
|
28.01.26
|Ausblick: FUJITSU stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: FUJITSU präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: FUJITSU zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: FUJITSU mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: FUJITSU öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)