FUJITSU Aktie

FUJITSU für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915946 / ISIN: US3595903044

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: FUJITSU stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FUJITSU wird am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,257 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,26 Prozent erhöht. Damals waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 9,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,51 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,07 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD im Vergleich zu 0,790 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 22,59 Milliarden USD, gegenüber 23,29 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

