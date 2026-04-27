FUJITSU Aktie
WKN: 915946 / ISIN: US3595903044
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: FUJITSU stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FUJITSU wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,479 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll FUJITSU nach den Prognosen von 6 Analysten 7,22 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,09 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 0,790 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 22,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 23,29 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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