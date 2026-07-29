Ausblick: Fujitsu zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fujitsu wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 16,41 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fujitsu 96,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 750,57 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 749,86 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 176,24 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 254,83 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3.527,55 Milliarden JPY, gegenüber 3.502,97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at