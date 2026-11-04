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WKN DE: A426NT / ISIN: INE12UR01024

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Fujiyama Power Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fujiyama Power Systems lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,00 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 77,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,25 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Fujiyama Power Systems 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,73 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 71,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fujiyama Power Systems 5,68 Milliarden INR umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,87 INR je Aktie, gegenüber 10,24 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 47,83 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 26,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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