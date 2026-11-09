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WKN DE: A0MMJH / ISIN: JP3805010000

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Fukuoka Financial Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fukuoka Financial Group wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 144,12 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Fukuoka Financial Group einen Gewinn von 109,72 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Fukuoka Financial Group nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 87,48 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 31,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 128,42 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 580,90 JPY im Vergleich zu 451,99 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 335,41 Milliarden JPY, gegenüber 618,70 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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