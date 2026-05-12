Ausblick: Fukuoka Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fukuoka Financial Group stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fukuoka Financial Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 85,85 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 60,30 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 38,58 Prozent auf 70,52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fukuoka Financial Group noch 114,81 Milliarden JPY umgesetzt.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 456,55 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 381,54 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 286,30 Milliarden JPY, gegenüber 454,22 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at