Ausblick: Fukuoka Financial Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fukuoka Financial Group wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 98,75 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fukuoka Financial Group noch 114,01 JPY je Aktie eingenommen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 66,54 Milliarden JPY gegenüber 111,85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 40,51 Prozent.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 430,05 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 381,54 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 291,37 Milliarden JPY, gegenüber 454,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at