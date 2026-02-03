Fukuoka Financial Group Aktie
WKN DE: A0MMJH / ISIN: JP3805010000
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Fukuoka Financial Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Fukuoka Financial Group wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 98,75 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fukuoka Financial Group noch 114,01 JPY je Aktie eingenommen.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 66,54 Milliarden JPY gegenüber 111,85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 40,51 Prozent.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 430,05 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 381,54 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 291,37 Milliarden JPY, gegenüber 454,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fukuoka Financial Group IncShs
|
07:01
|Ausblick: Fukuoka Financial Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Fukuoka Financial Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Fukuoka Financial Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Fukuoka Financial Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Fukuoka Financial Group IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Fukuoka Financial Group IncShs
|5 856,00
|5,55%