Fukuoka Financial Group Aktie

Fukuoka Financial Group

WKN DE: A0MMJH / ISIN: JP3805010000

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fukuoka Financial Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fukuoka Financial Group wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 98,75 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fukuoka Financial Group noch 114,01 JPY je Aktie eingenommen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 66,54 Milliarden JPY gegenüber 111,85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 40,51 Prozent.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 430,05 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 381,54 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 291,37 Milliarden JPY, gegenüber 454,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Fukuoka Financial Group IncShs

Analysen zu Fukuoka Financial Group IncShs




Aktien in diesem Artikel

Fukuoka Financial Group IncShs 5 856,00 5,55% Fukuoka Financial Group IncShs

