Fulcrum Therapeutics Aktie
WKN DE: A2PM28 / ISIN: US3596161097
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Fulcrum Therapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fulcrum Therapeutics wird am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,294 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,273 USD aus. Im Vorjahr waren -1,180 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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