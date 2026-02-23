Fulcrum Therapeutics Aktie

WKN DE: A2PM28 / ISIN: US3596161097

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fulcrum Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fulcrum Therapeutics wird am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,299 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fulcrum Therapeutics noch -0,310 USD je Aktie verloren.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,164 USD im Vergleich zu -0,160 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 80,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Fulcrum Therapeutics Inc Registered Shs

