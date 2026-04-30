Fulgent Genetics Aktie
WKN DE: A2AS4N / ISIN: US3596641098
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30.04.2026 07:01:06
Ausblick: Fulgent Genetics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fulgent Genetics präsentiert am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,348 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 68,1 Millionen USD – ein Minus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fulgent Genetics 73,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,365 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,970 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 349,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 322,7 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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