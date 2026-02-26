Ausblick: Fulgent Genetics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fulgent Genetics wird am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,030 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fulgent Genetics noch -0,190 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 85,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fulgent Genetics einen Umsatz von 76,2 Millionen USD eingefahren.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,280 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 324,6 Millionen USD, gegenüber 283,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at