Fulgent Genetics Aktie
WKN DE: A2AS4N / ISIN: US3596641098
|
26.02.2026 07:01:06
Ausblick: Fulgent Genetics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fulgent Genetics wird am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,030 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fulgent Genetics noch -0,190 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 85,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fulgent Genetics einen Umsatz von 76,2 Millionen USD eingefahren.
3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,280 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 324,6 Millionen USD, gegenüber 283,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fulgent Genetics Inc
|
26.02.26
|Ausblick: Fulgent Genetics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Fulgent Genetics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Fulgent Genetics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)