Fulgent Genetics Aktie
WKN DE: A2AS4N / ISIN: US3596641098
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Fulgent Genetics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Fulgent Genetics wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,460 USD. Dies würde einen Gewinn von 25,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Fulgent Genetics -0,620 USD je Aktie vermeldete.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 14,91 Prozent auf 94,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -1,550 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,970 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 352,2 Millionen USD, gegenüber 322,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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