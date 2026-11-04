Fulgent Genetics Aktie

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WKN DE: A2AS4N / ISIN: US3596641098

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Fulgent Genetics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fulgent Genetics wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Fulgent Genetics im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,650 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,210 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 2,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 84,1 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 86,3 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -2,270 USD im Vergleich zu -1,970 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 331,7 Millionen USD, gegenüber 322,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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