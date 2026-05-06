Full House Resorts Aktie
WKN: A0D8KQ / ISIN: US3596781092
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Full House Resorts legt Quartalsergebnis vor
Full House Resorts wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,243 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,270 USD je Aktie erzielt worden waren.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 77,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 75,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,806 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,120 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 322,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 302,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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