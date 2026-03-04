Ausblick: Full House Resorts präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Full House Resorts präsentiert in der am 05.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,235 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,350 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent auf 76,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 73,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,019 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,160 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 303,1 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 292,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at