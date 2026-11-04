Ausblick: Full House Resorts veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Full House Resorts wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,172 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,210 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Full House Resorts in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 81,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 78,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,911 USD im Vergleich zu -1,120 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 315,5 Millionen USD, gegenüber 302,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net