Full Truck Alliance Company Aktie
WKN DE: A3CSXZ / ISIN: US35969L1089
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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Full Truck Alliance Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Full Truck Alliance Company präsentiert in der am 19.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,32 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 3,31 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 469,2 Millionen USD erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,75 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,590 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 12,48 Milliarden CNY, gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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