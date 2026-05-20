Ausblick: Full Truck Alliance Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Full Truck Alliance Company lädt am 21.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,895 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Full Truck Alliance Company 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,74 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 371,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,54 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,590 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,64 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at