Ausblick: Full Truck Alliance Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Full Truck Alliance Company wird sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,965 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Full Truck Alliance Company einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,13 Milliarden CNY für Full Truck Alliance Company, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 441,5 Millionen USD erzielt wurde.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,41 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,410 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 12,38 Milliarden CNY, gegenüber 1,56 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at