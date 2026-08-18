Ausblick: Full Truck Alliance Company vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Full Truck Alliance Company wird am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,24 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,15 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 447,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,78 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,64 Milliarden CNY, gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at