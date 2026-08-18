Full Truck Alliance Company Aktie

Full Truck Alliance Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CSXZ / ISIN: US35969L1089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Full Truck Alliance Company vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Full Truck Alliance Company wird am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,24 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,15 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 447,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,78 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,64 Milliarden CNY, gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Full Truck Alliance Company Limited (A) (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Full Truck Alliance Company Limited (A) (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Full Truck Alliance Company Limited (A) (spons. ADRs) 7,50 -0,66% Full Truck Alliance Company Limited (A) (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich am Dienstag schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen