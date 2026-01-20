Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
20.01.2026 07:01:06
Ausblick: Fulton Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fulton Financial wird am 21.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,492 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 336,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 30,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 482,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,05 USD im Vergleich zu 1,57 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,33 Milliarden USD, gegenüber 1,82 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
