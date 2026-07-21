Ausblick: Fulton Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fulton Financial präsentiert am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,411 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fulton Financial 0,530 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Fulton Financial mit einem Umsatz von insgesamt 358,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 471,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,93 Prozent verringert.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,01 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at