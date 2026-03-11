Funk a Aktie
WKN DE: A2H63G / ISIN: US3610081057
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Funko A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Funko A wird am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,003 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Funko A mit einem Umsatz von insgesamt 260,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 293,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,26 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,747 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 895,8 Millionen USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
