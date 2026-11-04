Funk a Aktie
WKN DE: A2H63G / ISIN: US3610081057
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Funko A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Funko A wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,104 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Funko A mit einem Umsatz von insgesamt 250,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,08 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,417 USD, gegenüber -1,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 936,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 908,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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