Fusion Micro Finance Aktie
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Fusion Micro Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fusion Micro Finance stellt am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,400 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fusion Micro Finance noch ein Verlust pro Aktie von -69,220 INR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fusion Micro Finance in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,03 Milliarden INR im Vergleich zu 4,83 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,500 INR je Aktie, gegenüber -107,920 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 12,44 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 23,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
