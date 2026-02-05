Fusion Micro Finance Aktie

Fusion Micro Finance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EHWM / ISIN: INE139R01012

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fusion Micro Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fusion Micro Finance stellt am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,400 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fusion Micro Finance noch ein Verlust pro Aktie von -69,220 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fusion Micro Finance in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,03 Milliarden INR im Vergleich zu 4,83 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,500 INR je Aktie, gegenüber -107,920 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 12,44 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 23,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Fusion Micro Finance Limited Registered Shs 144A Reg S 188,50 -0,08% Fusion Micro Finance Limited Registered Shs 144A Reg S

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

