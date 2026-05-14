Fusion Micro Finance Aktie
WKN DE: A3EHWM / ISIN: INE139R01012
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Fusion Micro Finance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Fusion Micro Finance lässt sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fusion Micro Finance die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 2,80 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fusion Micro Finance -14,500 INR je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,18 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 33,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,76 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -3,625 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -107,920 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 12,15 Milliarden INR, gegenüber 23,51 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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