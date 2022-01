Ausblick: FUSO CHEMICAL stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FUSO CHEMICAL stellt am 31.01.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass FUSO CHEMICAL im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 57,30 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 48,77 JPY je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 12,45 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 14,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,84 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 244,07 JPY, gegenüber 191,75 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 50,73 Milliarden JPY im Vergleich zu 42,21 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at