WKN DE: A2PCBR / ISIN: US36118L1061

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Futu A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Futu A präsentiert in der am 12.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 22,44 HKD aus. Im letzten Jahr hatte Futu A einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 6,25 Milliarden HKD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 570,1 Millionen USD erzielt wurde.

17 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 70,28 HKD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 22,29 Milliarden HKD, gegenüber 1,74 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

