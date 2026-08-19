Futu a Aktie
WKN DE: A2PCBR / ISIN: US36118L1061
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Futu A präsentiert Quartalsergebnisse
Futu A wird am 20.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,36 HKD. Im Vorjahresquartal waren 2,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 6,17 Milliarden HKD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 680,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 71,22 HKD, gegenüber 10,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 23,25 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,93 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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