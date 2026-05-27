Futu a Aktie

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WKN DE: A2PCBR / ISIN: US36118L1061

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27.05.2026 07:01:06

Ausblick: Futu A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Futu A wird am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,67 HKD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 5,97 Milliarden HKD für Futu A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 603,4 Millionen USD erzielt wurde.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 88,65 HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,29 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 24,93 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 2,93 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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