Fuyao group Glass Industries Aktie
WKN: 909732 / ISIN: CNE000000230
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16.03.2026 07:01:06
Ausblick: Fuyao group Glass Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fuyao group Glass Industries wird am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fuyao group Glass Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,971 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,770 CNY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Fuyao group Glass Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 12,79 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,94 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 16,89 Prozent gesteigert.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,68 CNY, gegenüber 2,87 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 46,21 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 39,09 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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